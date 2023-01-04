حصار ثلاثة أيام .. كواليس إقناع رونالدو بالانضمام للنصر

ماذا حدث في رحلة الوفد النصراوي إلى مدريد؟

Shahid

المشهد الاحتفالي الأخير الذي شاهده العالم أجمع بالأمس على استاد مرسول بارك، احتفالًا بتعاقد النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سبقه الكثير من الكواليس، لحين الوصول لهذه اللحظة.

الحلم أصبح حقيقة، إذ حصل العالمي على توقيع الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات من قبل، لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وكشف محمد الخريجي؛ رئيس شركة "الوسائل" السعودية، أحد رعاة نادي النصر، كواليس رحلة مدريد، لإقناع الدون بارتداء قميص العالمي، إذ أوضح في تصريحاته لقناة "العربية" أن الوفد النصراوي مكث في الفندق ثلاثة أيام مختبئًا، للحفاظ على سرية الصفقة، فيما ساهمت رغبة رونالدو في اللعب للنصر في حسم المفاوضات.

وقال الخريجي: "لم أتجول في مدريد، مكثنا ثلاثة أو أربعة أيام في نفس الفندق، نظرًا لأن الحدث كبير وعالمي، لذلك فضلنا الاختباء في غرفة الاجتماعات في الفندق، والرغبة الحقيقية المتبادلة بين جميع الأطراف ساهمت في إنجاح هذه الشراكة، وما سهل المفاوضات أيضًا الأشياء الإيجابية التي تحدث في السعودية، إذ أصبحت مغرية للكثير من النجوم العالميين، ليكونوا جزءًا من التحولات الإيجابية التي تحدث هنا".

من جانبه، أوضح مسلي آل معمر؛ رئيس النادي السعودي، أن سفر الوفد لمدريد كان بهدف الاتفاق على الشروط النهائية في العقد، بعدما بدأت المفاوضات مع الدون في الميركاتو الصيفي الماضي.

Shahid