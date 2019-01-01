حصاد موسم الشباب - الفريق المنحوس والأفضل دفاعيًا خلال الموسم

الليوث قدموا موسمًا مثاليًا ورائعًا وحتى الجولة الأخيرة كانوا في المرتبة الثالثة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يُمكن وصف نادي الشباب السعودي بالنادي الأكثر نحسًا خلال الموسم المنتهي 2018\2019 ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الليوث قدموا موسمًا مثاليًا ورائعًا وحتى الجولة الأخيرة كانوا في المرتبة الثالثة والمؤهلة إلى دوري أبطال آسيا ولكن الأمور لم تسير في صالحهم.

الشباب خسر مباراته الأخيرة بالموسم أمام الهلال وصيف البطل، بنتيجة 2-3، مساء الخميس الماضي، لينهي الفريق، الموسم في المركز الخامس.

الليوث خسروا الرهان في جميع البطولات التي نافسوا عليها خلال الموسم الحالي، وذلك على الرغم من إشادة الجميع بالفريق وبالأداء الفني الرائع تحت قيادة المدرب الروماني سوموديكا.

علاش يخاف النصر وعنده حمد الله وأمرابط؟ 🇲🇦

ونعم، الهلال امتلك أسبابًا لـ"يخاف" من أجلها وأفقدته اللقب في نهاية المطاف! 😲

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pic.twitter.com/pKFljYUnVv — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

وأنهى الفريق موسمه الحالي في الدوري بالمركز الخامس برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المركز الثالث الذي حصل عليه التعاون برصيد 56.

أمام في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فقد خرج الفريق أمام حامل اللقب التعاون من دوري الـ16 بعد التعرض للهزيمة بنتيجة 3\0.

وبالتأكيد عند النظر لمحترفي الفريق مقارنة بمحترفي جيرانه في الرياض (الهلال والنصر)، فهناد فارق كبير جدً بين جودة اللاعبين، حيث يمتلك بين صفوفه الجودة الأقل مقارنة بعناصر مميزة في الفرق المنافسة.

الفريق خاض في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي 30 مباراة، حقق منهم الفوز في 15 منهم وخسر 6 مباريات وتعادل في 9 مواجهات.

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من الناحية الهجومية، سجل لاعبي الشباب في الدوري 39 هدف، وسدد لاعبي الفريق 156 تسديدة على مرمى الخصوم بين القائمين والعارضة خلال الموسم، بينما سدد اللاعبين 330 تسديدة في المُجمل.

أغلب الأهداف تم تسجيلها عن طريق القدم اليمنى للاعبين بـ 24 هدف، و 10 أهداف بالقدم اليسرى، و5 أهداف بالرأس.

دفاعيًا الشباب الأفضل في البطولة، حيث تلقت شباك الفريق 25 هدف خلال الموسم واحتسبت عليه 5 ركلات جزاء، بينما خرج الفريق في 11 مباراة بشباك نظيفة.

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سوموديكا مدرب الفريق الشبابي في حال استقراره مع الفريق وتواجده الموسم المُقبل فمن المنتظر أن يُحقق نتائج رائعة مع دعم الفريق بعناصر مميزة.