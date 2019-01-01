حصاد موسم السد القطري - تتويج محلي وتفوق آسيوي حتى الآن

رفع النادي من رصيد البطولات التي حققها محليًا وقاريًا إلى 69 بطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أنهى نادي السد القطري موسمه الحالي 2018\2019 بشكل رسمي على جميع الأصعدة سواء محليًا أو قاريًا.

الفريق ظهر مستقرًا وبشكل رائع خلال الموسم المُنقضي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

المدير الفني البرتغالي المُخضرم أبلغ إدارة النادي بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم لرغبته في الحصول على فترة راحة.

ومع نهاية الموسم تمكن الفريق من العودة إلى منصات التتويج عبر تحقيق لقب دوري نجوم قطر ليصل إلى اللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخه وهو الأعلى حصدا للدوري بين الجميع، ولهذا يستحق أن يلقب بـ«زعيم الكرة القطرية» خاصة وأن عدد بطولات السد على مستوى الدوري وصلت إلى 14.

ورفع النادي من رصيد البطولات التي حققها محليًا وقاريًا إلى 69 بطولة مما جعله الأكثر فوزا بالبطولات بين جميع الاندية القطرية.

وهذا الموسم حقق السد الدوري برصيد 57 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني، ورقميًا سجل السد أكثر من رقم قياسي في الموسم الحالي حيث سجل 100 هدفًا، وهو معدل تهديفي لم يصل إليه أي فريق آخر في تاريخ الدوري.



الأمر أيضًا شهد تألق المهاجم الجزائري الرائع بغداد بونجاح والذي سجل في بطولة الدوري إلى 39 هدفًا بالدوري، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة، ومنذ وصول بونجاح إلى هدفه الـ28 قبل عدة جولات استطاع أن يكسر الرقم القياسي السابق المسجل باسم البرازيلى كليمرسون مهاجم الغرافة وصاحب الـ 27 هدفا في موسم واحد بالدوري قبل سنوات.

الفريق كان قريبًا من تحقيق لقبي الدوري والكأس إلا أن الدحيل رفض أن يخرج من الموسم بدون بطولات، وتغلب على الزعيم في مباراة نهائي كأس الأمير والتي انتهت بنتيجة 4\1.

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على الصعيد الآسيوي تمكن الفريق من التربع على صدارة المجموعة الرابعة بعد نهاية الدوري ليضمن تواجده في دور الـ16، ويلتقي مع مواطنه نادي الدحيل.

السد أنهى دور المجموعات بعد الحصول على 10 نقاط، وحل الأهلي السعودي وصيفًا برصيد 9 نقاط، وباختاكور الأوزبكي ثالثًا برصيد 8 نقاط، وأخيراً بيروزي الإيراني برصيد 7 نقاط.