"إذا جاء خير وبركة" .. حسين عبد الغني يصدم جمهور الأهلي

تصريحات واقعية؟

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ناقش النجم حسين عبد الغني مشاركة الأهلي في بطولة دوري روشن الموسم الجاري والتوقعات المنطقية لما سيحققه الفريق.

وحقق الأهلي فوزاً غالياً في ديربي جدة الجولة الأخيرة على جاره الاتحاد بهدف نظيف جعله يرتقي في سلم الترتيب للمركز الخامس برصيد 19 نقطة، أربع نقاط عن المتصدر الهلال.

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وقال عبد الغني في برنامج "دورينا غير": "الأهلي هدفه الكبير والذي يجب أن يفكر فيه أن يكون ضمن الأربعة لحجز مقعد آسيوي، بالفترة هذه".

وأتبع: "إذا جاء الدوري خير وبركة، لا يجب أن يكون هناك ضغط كبير من الإدارة والجماهير على اللاعبين لتحقيق الدوري، التركيز يجب أن يكون مباراة بمباراة".

وقام الأهلي بسوق انتقالات كبيرة الصيف الماضي عقب صعوده مجدداً لدوري روشن، إذ ضم رياض محرز، جابري فيجا، روجر إيبانيز، روبرتو فيرمينو، فرانك كيسييه، إدوارد ميندي، ومريح ديميرال.

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