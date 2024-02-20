Al Ahli vs Al Okhdood - Matthias Jaissle
تامر أبو سيدو

حسين عبد الغني: هذا ما يحتاجه الأهلي للمنافسة على اللقب الموسم القادم

Al Ahliدوري روشن السعودي

الأهلي خارج حسابات المنافسة هذا الموسم في دوري روشن

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

حدد حسين عبد الغني نجم الأهلي السابق شروط عودة الفريق للمنافسة على الألقاب الموسم القادم، سواء فيما يختص باللاعبين أو المدرب.

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الأهلي فاجأ الجميع بسقوطه المخيب أمام الأخدود في آخر جولات دوري روشن السعودي 3-2 ليبتعد بفارق 16 نقطة عن الهلال في صدارة جدول الترتيب.

عبد الغني أكد أن الأهلي بحاجة إلى دعم قوي باللاعبين الموسم القادم ليعود للمنافسة، إذ قال "الأهلي بحاجة إلى 4 لاعبين أجانب بجانب الموجودين، صفقات كبرى منهم مهاجم ممتاز، وذلك بجانب عدد من اللاعبين المحليين".

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وعن المدرب ماتياس يايسله، أضاف "بقاء المدرب أو رحيله لا يصنع الفارق، في النهاية هو أسلوب المدرب وعمله داخل الملعب، المهم أن يُسيطر على غرفة الملابس واللاعبين وإلا لن ينجح أبدًا".

الأهلي يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن التعاون في المركز الرابع و16 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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