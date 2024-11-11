حسين عبدالغني يعترف بـ"ظلم" مدرب الأهلي .. ومحمد نور: لو تدلع ولدك ما تقدر تسيطر عليه!

عبدالغني يطالب صندوق الاستثمار بالتدخل، ويوجه رسالة إلى رئيس الأهلي..

وجه حسين عبد الغني، أسطورة النادي الأهلي، رسالة دفاعية عن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة الأول، مؤكدًا أن رحيله عن النادي لن يغير أي شيء من أزمته الحالية.

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وقال عبد الغني، عبر برنامج "دورينا غير"، إن ما وصل إليه الأهلي يعد شيئًا محزنًا، وقد يؤثر على حضور الجماهير التي تعد عنصرًا مهمًا، وكانت تؤازر النادي بقوة منذ الموسم الماضي، مضيفًا أن يايسله لم تُنفذ طلباته، ويجب أن يخرج أي مسؤول من الأهلي ليوضح ما يحدث، كما طالب صندوق الاستثمارات العامة بالتدخل، لأن حال الفريق لا يسر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "يجب أن تُحل الأمور الإدارية أولًا، وأن يدرك القائمون على النادي قيمته، انتقدتُ المدرب مسبقًا ولكني أراه تعرض للظلم، ولو خرج فلن يتغير أي شيء في الأهلي".

ورد محمد نور، أسطورة الاتحاد، على حديث عبد الغني، قائلًا "هناك مثل يقول (لو تدلع ولدك ما تقدر تسيطر عليه)، يجب أن تكون حازمًا معه منذ البداية، وإلا فلن تتمكن من السيطرة".

ووجه عبد الغني رسالة إلى خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، قائلًا "إلى رئيس النادي، ليس من العيب أن تتنحى عن كرسي الرئاسة، وإذا كان المدير الرياضي والرئيس التنفيذي لا يعرفان قيمة النادي، فيجب أن يبتعدان مباشرة. جمهور الأهلي كان حضوره مؤثر على الدوري بشكل كبير، ولا ألومهم لأن من حقهم الحزن؛ لأنهم يرون فريقهم مظلومًا، من حيث نوعية اللاعبين الأجانب وحجم الدعم، والأهلي يحتاج لوقفة صادقة، ويجب إيقاف من يعبث بهذا الكيان الكبير".

GOAL

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول دوري روشن، برصيد 14 نقطة بعد مرور عشر جولات، كما تعرض لمفاجأة الموسم، بعد إقصائه مبكرًا من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32، إثر الخسارة أمام الجندل، الذي ينشط في دوري يلو، بنتيجة (1-2)، فيما يشهد مشوار الراقي نقطة مضيئة، بتحقيق 4 انتصارات متتالية في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، ليحقق العلامة الكاملة، ويحتل وصافة مجموعة الغرب، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.