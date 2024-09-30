فيديو | حسين عبدالغني "مصارع" والشلهوب يمنعه بـ"خاف الله" .. ظهور مختلف لنجمي الهلال والنصر السابقين في موسم الرياض

الإعلان الترويج للنسخة الجديدة من موسم الرياض..

كما اعتدنا مع كل موسم جديد من موسم الرياض، تبهرنا هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، بإعلان مختلف، يشارك به عدد من النجوم وعلى رأسهم نجوم الساحرة المستديرة.

العام الجاري 2024 يشهد انطلاق النسخة الخامسة من موسم الرياض، على أن تبدأ الفعاليات بشكل رسمي في 12 من أكتوبر المقبل.

وتحت شعار "الموسم عوّد" كشف تركي آل الشيخ عن الإعلان الترويجي للنسخة الخامسة منه، والذي يشهد بطولة مطلقة للثنائي حسين عبدالغني؛ نجم النصر والأهلي الأسبق، ومحمد الشلهوب؛ نجم الهلال الأسبق ومدربه المعاون الحالي.

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عبدالغني يظهر في الإعلان في صورة ملاكم ينتصر بجدارة على منافسه؛ بدايةً من توجيه ضربات قاضية له، ثم محاولة فقع عينه، ثم أخيرًا محاولة القضاء عليه نهائيًا، وهنا يتدخل الشلهوب لإنقاذ الموقف.

الشلهوب ظهر بابتسامته المعتادة، مرددًا: "مجنون أنت!، خاف خير إن شاء الله.. تريده يودع؟!، اذكر الله، الأمور طيبة، من جدك بدك تذبح الرجال، دعه يرجع لأهله، ترى الموسم عوّد".

يذكر أن موسم الرياض من كل عام يشهد عدة أحداث رياضية، على رأسها بطولة كأس تحمل اسمه، إذ شارك بها النسخة الماضية الهلال والنصر وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، توج الزعيم بطلًا لها في النهاية.