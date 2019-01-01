حسين الشحات يرد على "هاشتاج" جماهير العين

لاعب الأهلي المصري يشكر جماهير فريقه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى حسين الشحات شكره وامتنانه الكبير لجماهير فريقه السابق "العين" بعد تدشينهم لـ "هاشتاج" خاص لدعمه ومساندته.

ودشنت جماهير الزعيم الإماراتي في الأيام الأخيرة هاشتاج "الشحات منا وفينا" الذي تصدر "التريند" في الإمارات.

وكيله: مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد حول رمضان صبحي بدأت رسميًا

ورد لاعب الأهلي المصري على تلك الحملة قائلًا عبر حسابه الرسمي على تويتر "جمهور الزعيم مش لاقي كلام اقولوا ليكم انتو ناس محترمه جدا ربنا يديم المحبه بينا دايما بإذن الله شكرا لدعمكم ليا دايما جمهور الزعيم العالمي".

جمهور الزعيم مش لاقي كلام اقولوا ليكم انتو ناس محترمه جدا ربنا يديم المحبه بينا دايما بإذن الله شكرا لدعمكم ليا دايما جمهور الزعيم العالمي 👌💜❤️❤️💜🤲🏻 pic.twitter.com/jWvz2XrChB — Hussein Elshahat (@husseinelshahat) June 19, 2019

يُذكر أن الشحات انتقل من العين للأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي في صفقة قياسية بلغت ما يقرب 150 مليون جنيه مصري، واستبعد اللاعب من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم الجمعة القادم في أرض الفراعنة.

إليكم بعض التغريدات من الهاشتاج ...

تذكر عزيزي الوحداوي ست اشياء مهمه:

1- العين أكثر منك في ألقاب الدوري

2- العين اكثر منك في القاب كأس رئيس الدولة

3- العين تاريخه في آسيا عمرك ما تصل له

4- العين متفوق عليك في المواجهات المباشره وبفارق كبير

5- سجله الشحات

6- صنعه الشحات#الشحات_منا_وفينا pic.twitter.com/8EjrHoyaiL — YN (@3ynawy33) June 18, 2019

لا تستغرب من بُكاء الوحداوي حتى اللحظة

فالألم الذي تركه حسين لا يُبرى و لا يزوول !



تخيل اذا فازوا كانوا بيحققون الدوري و انشرخوا ٦

امسحها بويهي يا حسييين 😂💜

#الشحات_منا_وفينا pic.twitter.com/ZMs4idpMaX — A B F 🇦🇪 (@3inawi95) June 18, 2019