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حسين الشحات يرد على "هاشتاج" جماهير العين

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لاعب الأهلي المصري يشكر جماهير فريقه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى حسين الشحات شكره وامتنانه الكبير لجماهير فريقه السابق "العين" بعد تدشينهم لـ "هاشتاج" خاص لدعمه ومساندته.

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ودشنت جماهير الزعيم الإماراتي في الأيام الأخيرة هاشتاج "الشحات منا وفينا" الذي تصدر "التريند" في الإمارات.

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ورد لاعب الأهلي المصري على تلك الحملة قائلًا عبر حسابه الرسمي على تويتر "جمهور الزعيم مش لاقي كلام اقولوا ليكم انتو ناس محترمه جدا ربنا يديم المحبه بينا دايما بإذن الله شكرا لدعمكم ليا دايما جمهور الزعيم العالمي".

يُذكر أن الشحات انتقل من العين للأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي في صفقة قياسية بلغت ما يقرب 150 مليون جنيه مصري، واستبعد اللاعب من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم الجمعة القادم في أرض الفراعنة.

إليكم بعض التغريدات من الهاشتاج ...

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