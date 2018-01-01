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حسين الشحات وكايو على رأس تشكيلة العين لمواجهة ريال مدريد

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حسين الشحات وكايو على رأس تشكيلة العين لمواجهة ريال مدريد

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نادي ريال مدريد الإسباني بعد قليل.

ويلتقي الفريق العيناوي أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد في مباراة نهائي كأس العالم للأندية.

ولم تشهد تشكيلة نادي العين تغييرات كبيرة، حيث تواجد أغلب اللاعبين الذين تواجدوا في المباريات السابقة.

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وجاء تشكيل نادي العين كما يلي :

حراسة المرمى : خالد عيسى

خط الدفاع : تونغو حامد – اسماعيل أحمد – محمد فايز – محمد أحمد

خط الوسط : حسين الشحات – محمد عبدالرحمن – شيوتاني – ريان يسلم – كايو فيرنانديز

خط الهجوم : ماركوس بيرج

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