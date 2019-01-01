حسن الهيدوس يُوضح الفارق بين كأس آسيا وكوبا أمريكا

قائد العنابي يتحدث عن مباراة الفريق الأولى في كوبا أمريكا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال حسن الهيدوس قائد منتخب قطر المشارك حاليًا في كوبا أمريكا أن الفارق بين بطولة أمريكا الجنوبية وكأس آسيا يتمثل في عدم وجود أي منتخب ضعيف في البطولة المقامة حاليًا على الأراضي البرازيلية.

ونجح بطل آسيا 2019 في افتتاح مشواره في البطولة بالتعادل مع باراجواي 2-2 بعد أداء جيد جدًا نال إعجاب المتابعين والجماهير.

الهيدوس أبدى استياءه من النتيجة مؤكدًا أن العنابي استحق الفوز مقارنة بما قدمه على أرض الملعب والفرص الكثيرة التي أهدرها، ومؤكدًا أن هدفي باراجواي جاءا عكس اتجاه اللعب خاصة الهدف الثاني الذي سُجل وقت سيطرة فريقه على المباراة واقترابه من مرمى منافسه.

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وأضاف الهيدوس "كنا أفضل منهم وكان بإمكاننا إحراز أكثر من هدف، لكن العودة بالنتيجة وتسجيل هدفين والخروج بالتعادل في بطولة بحجم كوبا أمريكا يُعد إيجابيًا".

وعن الفارق بين البطولتين القارتين، قال نجم السد "لا يوجد فريق ضعيف في كوبا أمريكا، المستويات متقاربة كثيرًا وهذا يجعل البطولة أقوى من كأس آسيا".

وأتم تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية قائلًا حول مواجهة كولومبيا القادمة "سنطوي صفحة الباراجواي للاستعداد للمباراة القادمة وهي صعبة للغاية".

"كولومبيا فريق مميز وهم الأقوى في المجموعة، المباراة ستكون أصعب كثيرًا من الأولى أمام باراجواي وسنبدأ التحضير لها من الآن".

يُذكر أن منتخب كولومبيا افتتح مشواره في البطولة بالفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد.