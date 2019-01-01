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حسن الهيدوس : مواجهة الإمارات الأصعب في كأس آسيا وهدفنا مواصلة المشوار

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يلتقي المنتخب القطري بنظيره الإماراتي مساء اليوم في نصف نهائي كأس آسيا 2019
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد قائد المنتخب القطري الأول لكرة القدم، حسين الهيدوس على قدرة فريقه مواصلة المشوار الجيد في بطولة كأس آسيا 2019، عندنا يواجه المنتخب القطري مساء اليوم.

ويلتقي المنتخب القطري بنظيره الإماراتي مساء اليوم في نصف نهائي كأس آسيا 2019، والتي تجمعهم على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي.

الهيدوس قال في تصريحاته، أنهم لن يكتفوا بالوصول إلى هذا الدور فقط، وأنهم جاهزون لاستكمال المشوار في البطولة، ويمتلكون الإمكانيات التي تؤهلهم إلى ذلك.

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ووصف قائد المنتخب القطري مباراة الإمارات بالأصعب في البطولة، مشدداً في الوقت ذاته أن الجميه سيدخل المباراة بطموح كبير من أجل التواجد في نهائي الكأس القاري.

وحول المنتخب الأقرب للفوز بالمباراة، أشار الهيدوس إلى أن صاحب التركيز الأعلى هو من سيتمكن من العبور إلى النهائي، لأن مثل هذه المباريات تُلعب بتفاصيل صغيرة.

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