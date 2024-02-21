حسم موقف كريم بنزيما! .. مارسيلو جاياردو يختار "أجانب الاتحاد" أمام نافباخور

الكشف عن أجانب الاتحاد في مباراة نافباخور المصيرية..

حدد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، "أجانب" الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة نافباخور الأوزباكي.

الاتحاد يستضيف نافباخور، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد أن انتهى لقاء الذهاب في أوزباكستان، بالتعادل السلبي (0-0).

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، شهدت قائمة أجانب الاتحاد أمام نافباخور؛ تواجد النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة كشفت عن أن جاياردو، اختار إلى جانب بنزيما؛ كلًا من: المدافع المصري أحمد حجازي، ولاعب الارتكاز البرازيلي فابينيو، ومتوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

واستبعد المدير الفني الأرجنيتي بذلك؛ الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو، بالإضافة إلى المدافع الإيطالي لويز فيليبي، والجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا".

جدير بالذكر أن بنزيما عاد للمشاركة في مباريات الاتحاد من جديد، بعد فترة غياب طويلة؛ وذلك خلال مواجهة الرياض الأخيرة، في الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز العميد (2-0).