حسم موقف سلطان الغنام وإيمريك لابورت من مواجهة النصر والتعاون في السوبر السعودي

النصر يخوض نصف نهائي السوبر في الـ14 من أغسطس الجاري

يُواصل النصر استعداداته في إسبانيا لانطلاق الموسم الجديد، حيث يُواجه حاليًا غرناطة وديًا وسيلعب أمام ألميريا الخميس القادم قبل العودة للرياض ومن ثم التوجه إلى أبها لمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 14 أغسطس القادم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدافع الإسباني إيمريك لابورت سينضم إلى المعسكر يوم الثلاثاء القادم بعد انتهاء فترة إجازته التي بدأت متأخرًا بسبب تواجده مع منتخب بلاده إسبانيا في يورو 2024، والتي انتهت بتتويجه وزملائه باللقب.

وسيخضع المدافع الإسباني لفحوصات طبية وبدنية فور وصوله لتحديد مدى جاهزيته للعب، وبناءً على النتائج سيُحدد موقفه من مواجهة ألميريا وديًا، وهي المباراة الأخيرة قبل مواجهة التعاون في السوبر.

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من جانب آخر، زفت الفحوصات الطبية التي أجراها سلطان الغنام أخبارًا سعيدة للمدرب لويس كاسترو، حيث أكدت سلامته من الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم خلال المران الجماعي مؤخرًا.

وأكدت صحيفة الرياضية جاهزية اللاعب لخوض المواجهة المرتقبة مع التعاون في السوبر السعودي.