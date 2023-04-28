حسم موقف جانج هيون سو .. رامون دياز يصدم الإعلام بشأن أجانب الهلال لمواجهة أوراوا

المباراة تُقام السبت القادم في الرياض

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حسم رامون دياز المدير الفني للهلال موقف المدافع جانج هيون سو من خوض المواجهة المرتقبة مساء غدٍ السبت مع أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في العاصمة السعودية الرياض.

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اللاعب الكوري الجنوبي كان قد تعرض لإصابة خلال المواجهة الأخيرة مع الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد خضع لعدة فحوصات طبية أظهرت أن الإصابة مجرد كدمة بسيطة.

دياز أكد في المؤتمر الصحفي جاهزية هيون سو للعب مساء غدٍ السبت، مما يعني أنه بالتأكيد سيكون أحد أجانب الهلال خلال المباراة كونه اللاعب الآسيوي الوحيد في الفريق وفي ظل اشتراط الاتحاد القاري لوجود لاعب من داخل آسيا ضمن الأجانب الأربعة المشاركين في أي من مباريات دوري الأبطال.

المدرب الأرجنتيني صدم الإعلام بشأن الأجانب الثلاثة الآخرين الذين سيُمثلون الهلال خلال اللقاء، وذلك برفضه منحهم إجابة واضحة والاكتفاء بالإشارة إلى أن الجميع جاهز للعب.

إذ قال "جانج هيون سو جاهز للعب يوم السبت، أتحفظ على أسماء اللاعبين الأجانب الذين سيلعبون غدًا".

يُشار إلى أن لقاء الإياب سيُلعب في اليابان بعد أسبوع واحد من الذهاب، وقد سبق للفريقان أن التقيا في مواجهة النهائي مرتين سابقًا حسم كل منهما واحدة لصالحه.

Shahid