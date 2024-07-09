حسم مصير نجم الهلال "المصاب" من قمة الأهلي .. وخطوة جديدة تجهز "الدوليين"

موسم شاق جديد ينتظر نادي الهلال..

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، استعداداته للموسم الرياضي الجديد "2024-2025"، والذي ينطلق بمواجهة نارية أمام عملاق جدة الأهلي.

الهلال يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 13 أغسطس القادم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي؛ وسط شكوك حول لحاق بعض اللاعبين بهذه القمة المحلية الكبرى، وعلى رأسهم الحارس الدولي محمد العويس "المصاب".

العويس يُعاني من إصابة في "عضلة الفخذ الخلفية"، منذ مشاركته في مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام نظيره الأردني، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن.. صحيفة "الرياضية" زفت بشرى سارة إلى الجماهير الهلالية، بشأن مشاركة الحارس الدولي السعودي في قمة كأس السوبر، أمام الفريق الأهلاوي.

وأعلنت الصحيفة، مساء اليوم الثلاثاء، دخول العويس "المرحلة الأخيرة" من برنامجه الإعدادي؛ وذلك قبل مغادرة الفريق إلى النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن محمد العويس؛ سيكون في كامل جاهزيته "البدنية والفنية" قبل مواجهة الهلال والأهلي، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

من جهتهم.. أجرى عدد من اللاعبين الدوليين في الفريق الأزرق، ظهر اليوم الثلاثاء، فحوصات طبية شاملة؛ ضمن مرحلة "الإعداد الأولية" التي تسبق المعسكر الخارجي، الذي سينطلق 15 يوليو الجاري.