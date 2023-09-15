حسم مصير مشاركة رياض محرز ورباعي الأهلي أمام التعاون

هل يشارك محرز ورباعي الأهلي أمام التعاون؟

SHAHID

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ لمواجهة مهمة مساء غدٍ السبت، أمام التعاون، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الأهلي يحتل المركز الرابع حاليًا، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة، وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون "الثالث".

وقبل مواجهة الغد المرتقبة.. تضاربت الأنباء بشأن جاهزية الساحر الجزائري رياض محرز، ونجوم الراقي الدوليين؛ عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخباتهم، في فترة التوقف.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبد الله أحمد، عن جاهزية محرز، بالإضافة إلى الرباعي الإسباني جابري فيجا والإيفواري فرانك كيسييه والبرازيلي روجر إيبانيز والسنغالي إدوارد ميندي؛ لمواجهة التعاون.

وكتب أحمد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "تأكدت جاهزية الخماسي محرز وفيجا وكيسييه وإيبانيز وميندي، للقاء التعاون؛ بعد فراغهم من المباريات الدولية".

جدير بالذكر أن مباراة الأهلي والتعاون، التي تحتضنها مدينة جدة؛ ستكون في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد - بتوقيت المملكة العربية السعودية -.

SHAHID