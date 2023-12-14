حسم مصير عبد الرزاق حمد الله من قمة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية

هل يغيب عبد الرزاق حمد الله عن قمة الاتحاد والأهلي؟

قبل 24 ساعة من القمة العربية الكبرى، التي تجمع بين ناديي الاتحاد السعودي والأهلي المصري، تم حسم "مصير" المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

الاتحاد يواجه الأهلي، في التاسعة من مساء غدٍ الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدنية جدة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وعانى حمد الله من "الإصابة"، خلال الفترة الماضية؛ حيث غاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه الاتحاد (3-0) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الأول من مونديال الأندية؛ وسط شكوك حول لحاقة بقمة الأهلي المرتقبة.

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لكن.. فضائية "الإخبارية الرياضية" زفّت بشرى سارة إلى الجماهير الاتحادية؛ بشأن إصابة المهاجم المغربي؛ عندما أعلنت جاهزيته لمواجهة العملاق المصري، مساء الجمعة.

الفضائية نشرت مقطع فيديو؛ يظهر مشاركة عبد الرزاق حمد الله، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الخميس؛ وذلك بعد شفائه من الإصابة.

ومن ناحيته.. حرص الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، على عقد اجتماع سريع مع حمد الله، على هامش التدريبات؛ حيث تبادلا الأحاديث لعدة دقائق.