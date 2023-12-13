حسم مستقبل صديقه .. فابينيو يكشف حقيقة انضمام محمد صلاح إليه في الاتحاد

جديد مستقبل النجم المصري محمد صلاح

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كشف البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي، عن حقيقة انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الاتحاد حاول التعاقد مع صلاح، حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ حيث عرض مبلغ 215 مليون يورو على ليفربول، لحسم الصفقة؛ إلا أن مسؤولي العملاق الإنجليزي، تمسكوا ببقاء اللاعب، مع تأكيدات على محاولات جديدة من العميد، في يناير القادم.

وفي هذا السياق.. نفى فابينيو في تصريحات مع شبكة "talksport"، اليوم الأربعاء، رحيل النجم المصري عن ليفربول؛ قائلًا: "اللاعب سعيد للغاية في صفوف الفريق، حيث يسجل الكثير من الأهداف، ولا يخطط للمغادرة".

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وأضاف متوسط ميدان الاتحاد: "محمد صلاح مستمر مع ليفربول، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، على الأقل"، معربًا عن أمنيته في بقاء اللاعب مع الفريق؛ لسنواتٍ طويلة، بدلًا من الانضمام إليه في دوري روشن السعودي.

وأشاد فابينيو، بمستوى ونتائج الريدز في الموسم الحالي، على الرغم من اعترافه بأن المنافسة لا تزال في بدايتها، مؤكدًا على أنه يتابع مباريات الفريق، حتى بعد الانتقال إلى العميد الاتحادي.

جدير بالذكر أن فابينيو، يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع صلاح؛ حيث لعبا معًا لمدة 5 سنوات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، قبل أن ينتقل النجم البرازيلي، إلى الملاعب السعودية.

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