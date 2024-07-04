حسم قراره .. مانويل نوير يرد على الانتقال إلى السعودية

مانويل نوير رسم خطة لـ"مستقبله الكروي"..

رد مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، على إمكانية الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.

نوير يستعد للمشاركة مع ألمانيا، مساء غدٍ الجمعة، أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها بلاده على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وقال نوير في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس"، ردًا على الانتقال إلى الدوريات العربية: "على الرغم من أنه لا يجب أن نتحدث عن الأمر؛ لكن.. (لا) لن أذهب إلى المملكة العربية السعودية أو قطر".

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وكشف الحارس الألماني البالغ من العمر 38 سنة، عن أنه إذا رحل عن نادي بايرن ميونخ الألماني، فإن الوجهة الأقرب له؛ "الانتقال" إلى الدوري الأمريكي.

وأعلن مانويل نوير، تواصله مع الأسطورة الألمانية باستيان شفاينشتايجر، الذي سبق له اللعب في الدوري الأمريكي؛ للتعرف على الأجواء والمنافسة هُناك.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد نوير على أنه يجب أن يفكر كثيرًا قبل الانتقال إلى أمريكا؛ حيث يتم اللعب على "عشب اصطناعي"، وهو أمر ليس مثاليًا بالنسبة لحارس المرمى.

جدير بالذكر أن نوير يلعب في صفوف بايرن ميونخ منذ صيف 2011، عندما انضم إليه قادمًا من نادي شالكه الألماني؛ حيث شارك في 521 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول، مستقبلًا خلالهم 427 هدفًا، ومحافظًا على نظافة شباكه 244 مرة.