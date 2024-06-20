حسم قراره .. رافائيل لياو يقول كلمته في الانتقال إلى الهلال

الهلال وضع اللاعب كـ"أولوية" في الصيف الحالي..

حسم النجم البرتغالي رافائيل لياو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، قراره من الانتقال إلى عملاق السعودية الهلال، في صيف العام الحالي.

اسم لياو ارتبط بقوة بنادي الهلال، في صيف العام الحالي؛ وسط تقارير عديدة عن تجهيز العملاق السعودي، عرضًا بقيمة 100 مليون يورو، لضم اللاعب.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، عن مصادر مقربة من لياو، مساء اليوم الخميس، عدم انتقال اللاعب إلى الهلال، في صيف العام الحالي؛ مثلما تردد في وسائل الإعلام.

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المصادر كشفت عن أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 25 سنة، استبعد خيار الانتقال إلى الملاعب السعودية، في الوقت الحالي؛ مفضلًا البقاء في القارة العجوز "أوروبا".

وأشارت إلى أن رافائيل لياو، يركز حاليًا على مشاركته مع منتخب البرتغال، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو؛ دون إعطاء أهمية كبيرة لمستقبله.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية، أن ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، لديهما رغبة قوية في التعاقد مع لياو؛ وسط تمسك ميلان، بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، البالغ 175 مليون يورو.