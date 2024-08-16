بعد أن اتهمه بالانتماء لداعش.. المحكمة تحسم أزمة روديجر والصحفي الألماني المثير للجدل!

اتهامات طالت مدافع ريال مدريد بالانتماء إلى جماعات إرهابية...

حسم مكتب المدعي العام الألماني، الشكوى التي تقدم بها أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، ضد أحد الصحفيين الذي اتهمه بالانتماء إلى جماعة داعش الإرهابية.

وفي شهر رمضان الماضي، كان روديجر قد نشر صورة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتهنئة الجميع بالشهر المبارك، ولكن الصحفي " جوليان رايشيلت" اعتبر تلك الصورة والتهنئة "شعارًا لتنظيم داعش".

ومن جانبه نشر روديجر، بيانًا هاجم فيه تصرف الصحفي ورفض تلك الاتهامات، وتقدم بشكوى إلى القضاء الألماني ضد رايشيلت.

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ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تقريرًا اليوم كشفت فيه أن مكتب المدعي العام الألماني، قد إيقاف التحقيق في شكوى روديجر، بسبب نقص الأدلة وعدم وجود جريمة جنائية في الأمر.

وأفاد التقرير إلى أن مكتب المدعي العام، نفى وجود أي عنصر من عناصر التحريض من الصحفي ضد مدافع الفريق الملكي صاحب الـ 31 عامًا.