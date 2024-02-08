حسم المسلسل قريبًا .. مبابي يحدد شروطه الخيالية والكرة في ملعب ريال مدريد!

اتفاق خاص مع ناصر الخليفي

يستمر ظهور اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي من جديد، تمهيدًا لصفقة ضخمة محتملة بانتقاله إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف، وحتى الآن لا توجد أي مؤشرات قوية حول إمكانية استمراره مع النادي الفرنسي.

مراسل شبكة "كادينا سير" في فرنسا قال إن القصة لن تستمر طويلًا وسيتم حسمها قريبًا، وكشف عن القائمة التي وضعها مبابي بمطالبه المالية من الأندية التي تنوي التعاقد معه، حيث توجد هناك ثلاثة شروط يضعها الفرنسي في الوقت الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشرط الأول هو الراتب الضخم، بوجود رغبة من مبابي بأن يكون أحد أعلى اللاعبين أجرًا في أوروبا، لذلك طلب الحصول على 50 مليون يورو في الموسم الواحد، مما يصعب المهمة على العديد من الأندية.

وبالنسبة لمكافأة التوقيع يطلب النجم الفرنسي الحصول على 120 مليون يورو، وهو ما يعني أن أي صفقة محتملة ستكون مجانية على الورق فقط وليس من الناحية العملية.

وأما الشرط الثالث فيتمثل في الحصول مكافأة خاصة بحقوق الصور، في الوقت الذي قد يحاول فيه التجديد معه بنفس الشروط التي وقع عليها اللاعب في 2022 براتب إجمالي قدره 72 مليون يورو في الموسم الواحد، ومكافأة انتقال 130 مليون يورو ومكافأة ولاء وهي 80 مليون يورو.

ومع ذلك هناك اتفاق بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس، بأن يتعهد اللاعب بإخباره بقراره النهائي قبل أي شخص آخر، والتخلي عن مكافأة الولاء في حالة رحيله عن النادي.