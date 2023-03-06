حسمًا للجدل .. الكشف عن حقيقة مجاملة حكم مباراة فالنسيا لبرشلونة!

النادي الكتالوني محط أنظار الجميع مؤخرًا.

تسببت لقطة في نهاية مباراة برشلونة أمام فالنسيا في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني في إثارة الكثير من الجدل بعد أن طالب نجوم الفريق الضيف بالحصول على ركلة جزاء.

البعض أكد أن ركلة الجزاء موجودة بالفعل، لكن الحكم رفض بشكل قاطع أن يحتسبها، حتى لم يعد لتقنية الفيديو حتى يراجع الحالة مما أثار المزيد من الغضب تجاهه.

لكن بحسب ما ذكر بيريز برول الحكم السابق فلا وجود لركلة جزاء في تلك الحالة، وهو ما أكده في تصريحات لصالح "راديو ماركا".

وقال برول: "كان هناك تلامس بكل تأكيد، لكنه لم يكن كافيًا، الحكم كان على حق في عدم احتساب ركلة جزاء على فرانك كيسييه".

جدير بالذكر أن فوز برشلونة بالأمس كان قد رفع الفارق بينه وبين ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى تسع نقاط.