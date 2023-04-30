حسموه قبل الرجال .. سيدات برشلونة بطلات للدوري بأرقام غير مسبوقة!

حققت سيدات برشلونة الفوز على نظيراتهن سبورتنيج هويلفا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهن ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني للسيدات.
جاء هذا ليكون اللقب الثاني على التوالي لهن دون التعرض لهزيمة واحدة في البطولة التي تنتهي بعد ثلاث جولات من الآن.
الفريق وصل للنقطة رقم 78 بفارق 13 نقطة عن صاحبات المركز الثاني سيدات ريال مدريد اللاتي يقفن حاليًا عند النقطة 65.
وحققن سيدات برشلونة الفوز في 26 مباراة من أصل 26 لعبوهن هذا الموسم في الدوري الإسباني، وسجلن 108 هدفًا ولم تهتز شباكهن سوى خمس مرات.
جدير بالذكر أن فريق الرجال يملك فارق 11 نقطة في صدارة الترتيب عن أقرب منافسيه الذي هو أيضًا ريال مدريد ويحتاج لثلاثة انتصارات لحسم اللقب لصالحه.
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