"حسمت قراري رسميًا" .. فيكتور أوسيمين يفجر مفاجأة كبرى بعد عروض الهلال والأهلي

مفاجأة جديدة من فيكتور أوسيمين..

SHAHID

أعلن النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، حسم مستقبله بشكل رسمي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أوسيمين الذي جدد عقده مع نابولي مؤخرًا، ارتبط اسمه بعملاقي السعودية الهلال والأهلي، إلى جانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

وفي هذا السياق.. قال النجم الدولي النيجيري في تصريحات مع شبكة "CBS"، مساء اليوم الثلاثاء: "لقد حسمت قراري بالفعل؛ بشأن الخطوة القادمة في مسيرتي الكروية".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ورفض أوسيمين، الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، بشأن خطوته القادمة، مؤكدًا على أنه سيعلن عنها بشكل رسمي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأضاف فيكتور أوسيمين: "الآن.. أريد إنهاء الموسم، بشكل جيد مع نادي نابولي، قبل اتخاذ خطوتي القادمة".

وعن الانتقال إلى إنجلترا.. أكد اللاعب على أن 60% من الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام غير صحيحة، مشيدًا في نفس الوقت، بالدوري المحلي هُناك.

جدير بالذكر أن وكيل أعمال النجم الجورجي خيفتشا كافاراتسخيليا، زميل أوسيمين في نابولي، أعلن انتقال النجم الدولي النيجيري، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الصيف القادم؛ الأمر الذي أغضب اللاعب، الذي خرج بنفسه لنفي هذه الأخبار.

SHAHID