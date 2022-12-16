"حسب الله" يواصل معركته مع رونالدو ويدعم ميسي للفوز بكأس العالم

يعتقد أنه أكثر شهرة من النجم البرتغالي

قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، أثار "حسب الله" حالة من الضخب على مواقع التواصل الاجتماعي.

حسب الله الذي ولد في داغستان يعتبر من أشهر الشخصيات على موقع "تيك توك"، بسبب المقاطع الطريفة التي يقوم بنشرها، بالإضافة لمظهره الذي يبدو كالأطفال رغم بلوغه من العمر 20 سنة.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، سلطت الضوء على الدعم الكبير الذي أظهره حسب الله للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من التغريدات على مدار الأيام الماضية، التي أكد خلالها على أن ميسي هو الأفضل في تاريخ كرة القدم ويتخطى منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها حسب الله دعمه لميسي على حساب رونالدو، حيث سبق أن سخر من كريستيانو قائلًا:"لا أهتم كثيرًا برونالدو، أنا أكثر شهرة منه، كل ما يفعله هو المرور حول الكرة".

جدير بالذكر أن السبب وراء مظهر حسب الله كطفل صغير، هو معاناته من اضطراب وراثي يمنحه مظهرًا طفوليًا، ويرجع ذلك إلى عدم نمو عظام جسده بالشكل السليم.