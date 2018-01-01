حسان يبدة يعلق حذاءه ويعتزل كرة القدم

النجم الجزائري حسان يبدة يعتزل كرة القدم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نجم غرناطة الإسباني ونجم منتخب الجزائر سابقًا حسان يبدة اعتزاله كرة القدم رسميًا، ليسدل الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وكان حسان يبدة قد قدم مسيرة طويلة مع نادي غرناطة امتدت لسبع سنوات، حيث بدأ مشواره مع الفريق الإسباني صيف 2011.

ولعب يبدة لعدة أندية بدأها من بوابة أوكسير الفرنسي ومن ثم لافال ولومان، حتى انتقل خارج فرنسا إلى نادي بنفيكا البرتغالي.

ولعب يبدة موسمًا في إنجلترا مع نادي بورتسموث، ومن ثم لعب موسمًا لنادي نابولي في إيطاليا، قبل أن يعود إلى بنفيكا مرة أخرى ومنه إلى غرناطة حيث انتهى.

وشارك حسان يبدة مع منتخب الجزائر في 23 مباراة سجل خلالها هدفين فقط، ولكنه كان عنصرًا هامًا في الفترة الأخيرة للمدرب رابح سعدان.

يذكر أن حسان يبدة قدم دورًا كبيرًا مع منتخب الجزائر في ملحمة التأهل إلى كأس العالم 2010، والذي جاء بعد غياب طويل.