وجه رسالة للجمهور .. حسان تمبكتي يكشف سر تحسن أداء المنتخب السعودي في الشوط الثاني أمام العراق

السعودية تواجه عُمان في نصف نهائي خليجي 26

كشف حسان تمبكتي مدافع المنتخب السعودي سر تحسن الأداء الدفاعي خلال الشوط الثاني من مواجهة العراق، مؤيدًا وصف مدربه هيرفي رينارد لهذا الشوط بأنه نقطة انطلاق الأخضر الدفاعية في كأس الخليج 26.

السعودية هزمت العراق 3-1 في ختام دور المجموعات وتستعد حاليً لمواجهة عُمان في نصف النهائي يوم غدٍ الثلاثاء، وقد أكد تمبكتي أن اللاعبين في حالة تركيز كبيرة لتحقيق الفوز وبلوغ النهائي.

اللاعب سُئل عن حديث المدرب، فأجاب "نعم، صدق المدرب، أداء المنتخب الدفاعي تحسن كثيرًا في الشوط الثاني أمام العراق والسبب التركيز التام من جانبنا والشعور بالمسؤولية".

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أضاف موجهًا رسالة للجمهور السعودي "وقفتم معنا كثيرًا ونتمنى إسعادكم غدًا. لم تقصروا معنا أبدًا في الأيام الماضية وكنتم معنا في كل مكان".

مدافع الهلال اعترف بتحسن أداء الأخضر في الأشواط الثانية من المباريات، واعدًا الجمهور بتغيير هذا الأمر والبدء بشكل ممتاز وتركيز كامل أمام عُمان، وأتم قائلًا عن مواجهة نصف النهائي "المواجهة مع عُمان كبيرة وقوية، نتمنى أن نوفق ونصل للنهائي".