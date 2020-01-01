حسام غالي يوجه رسائل نارية لـ"كهربا" بعد أزمة السوبر المصري

الزمالك يتوج بالسوبر المصري على حساب الأهلي

وجه حسام غالي نجم الأهلي السابق، انتقادات كبيرة لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر عقب تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري.

الزمالك توج باللقب الرابع في تاريخه بالسوبر المصري، حيث كتبت له ركلات الترجيح اللقب بنتيجة 4 – 3 بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كهربا اشتبك مع طارق حامد لاعب الزمالك أثناء سير اللقاء، وقام بضرب لاعب وسط الأبيض في وجه مما جعل هناك الكثير من المناوشات.

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وقال غالي في تصريحات تلفزيونية: "كهربا لم يدخل المباراة لكي يلعب على الفوز، بل شارك من أجل استفزاز جماهير الزمالك ولاعبيه".

وأضاف قائد الاهلي السابق: "جماهير الأهلي لن تحبك من أجل استفزاز جماهير الخصم، بل سيحبونك عندما تقدم أداء جيد خلال المباريات".

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وتابع غالي: "ما حدث من كهربا ليس طريقة لاعب محترف يجب أن يعيد حساباته خلال الفترة المقبلة وأنه يلعب بالنادي الأهلي ويكون لديه خبرة".

الزمالك توج ببطولة السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، سنوات 2001 – 2002 – 2017 – 2020.