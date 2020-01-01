حسام عوار يعلنها: سعيد بالبقاء مع ليون

بعد أن ارتبط بالانتقال إلى آرسنال ويوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد حسام عوار يتحدث بعد نهاية الميركاتو

قال النجم الفرنسي من أصول جزائرية حسام عوار إنه يشعر بالسعادة بالبقاء مع فريقه الحالي أولمبيك ليون.

عوار ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف، أبرزها آرسنال ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد

ولكن المفاوضات المطولة التي دخلها أولمبيك ليون مع الأندية الراغبة في التعاقد مع عوار انتهت كلها بالفشل ولم يرحل بنهاية سوق الانتقالات الصيفية.

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وحول ذلك، قال عوار في تصريحات لتيليفوت: "أنا سعيد بالبقاء هنا ولا أشعر بأي ندم حول ذلك، هذه مدينتي وهذا النادي الذي حلمت باللعب في صفوفه"

وأضاف: "لقد اتخذنا قرارنا بعد مشاورات فيما بيننا حول العروض المتاحة، وأنا سعيد للبقاء هنا. لقد أقنعني الرئيس أولاس والمدير الرياضي جونينيو بالبقاء في ليون"

وتابع: "في الوقت الحالي نحن في بداية موسم جديد بعد موسم وصلنا فيه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أنا فخور بتمثيل هذا النادي، ولدي الحافز للقيام بموسم رائع"

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يذكر أن أولمبيك ليون قد طالب بـ 50 مليون يورو للسماح لحسام عوار بالرحيل، ولكن جميع الأندية المهتمة لم توفر هذا المبلغ.