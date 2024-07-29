حسام عوار وديابي مجرد بداية! .. لؤي مشعبي يفجر مفاجأة بشأن صفقات الاتحاد الصيفية

علينا الانتظار..!

كشف لؤي مشعبي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، عن مفاجأة جديدة بشأن الميركاتو الصيفي الحالي، من شأنها أن تسعد جماهير النادي وتحقق مطالبهم.

العميد خلال الصيف الجاري تعاقد مع الثنائي الفرنسي حسام عوار وموسى ديابي، بخلاف عدد من اللاعبين المحليين كصالح الشهري، حامد الشنقيطي وغيرهما.

لكن مشعبي أكد أن النهاية لن تكون هنا، مشددًا على أن صيفية النمور لم تنته بعد..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رئيس النادي الجداوي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "الصفقات: الإعلان في حينه. ما قضينا".

الجماهير طالبت بضرورة دعم الاتحاد بالعديد من الصفقات طوال الفترة الماضية في ظل حالة عدم الرضا عن الموسم الماضي، الذي لم يحقق به الفريق أي بطولة، حتى أنه فشل في التأهل لبطولات الموسم المقبل كالسوبر السعودي، دوري أبطال النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا 2.

يذكر أنه بخلاف الصفقات من اللاعبين، فقد تعاقد الاتحاد خلال الفترة الماضية مع المدرب الفرنسي لوران بلان بعد إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.