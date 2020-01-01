حسام عاشور: لا نقبل إهانة الأهلي ونتعهد بالرد في الملعب

قائد الأهلي يعد بالرد في الملعب على تصرفات لاعبي الزمالك.

حرص حسام عاشور، لاعب وسط وقائد فريق النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري، على يد غريمه التقليدي الزمالك.

الزمالك توج بكأس السوبر المصري، على حساب الأهلي، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي، ليتفوق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 4-3.

عاشور نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له وهو يحيي جماهير النادي الأهلي، وعلق عليها:

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"جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم، وهو درع الأمان، ولا نقبل الإساءة أبدًا في حقه أو في حق الأهلي، ونعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب، كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".

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وشهدت نهاية مباراة كأس السوبر المصري، أحداث ساخنة، بعدما توجه عدد من لاعبي الزمالك إلى جماهير الأهلي، وقاموا بالاحتفال أمامهم، وهو ما أثار غضب لاعبي الفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء يوم الإثنين المقبل، بالمباراة المؤجلة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.