حسام حسن: اتحاد الكرة فاسد، وصلاح مثل ميسي يحتاج لأمثالي

أسطورة الكرة المصرية يُوجه انتقادات عنيفة

وجه حسام حسن انتقادات لاذعة للمسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري حول آلية اختيارات المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن رغبة الجماهير في توليه مسؤولية تدريب الفراعنة أتت بنتيجة عكسية.

حسام حسن كان أحد المرشحين لتدريب المنتخب المصري لكن تم استبعاده وتعيين حسام البدري بواسطة اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد حاليًا ويرأسها عمرو الجنايني.

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المهاجم الذي يراه العديد الأفضل في تاريخ كرة القدم المصرية تحدث عن الأمر خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، قال فيها "أتمنى من الإعلاميين الاستفسار عن سبب عدم قيادتنا للمنتخب المصري حتى الآن، رغبة الجماهير المصرية كانت واضحة بتواجدنا، في جميع دول العالم يتم تقدير رغبات الجماهير إلا عندنا، لقد أتت بنتيجة عكسية لدى أصحاب القرار".

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أضاف "يُقال أن سبب عدم اختياري لتدريب المنتخب هو العصبية، وهنا أريد أن أسأل .. كم مرة تعرض المدربون المرشحون بواسطة الإعلام لقيادة المنتخب للإيقاف في الدوري المصري؟ وما هي علاقتهم بالمنتخب خلال فترة لعبهم؟ اللاعب الذي ارتدى قميص المنتخب وتدرب تحت قيادة مدربين كبار محليين وأجانب وفاز بالبطولات وضحى لأجل المنتخب يُدرك تمامًا كيفية التعامل مع المنتخب والسفر معه للمباريات الخارجية، هل المرشحون تولوا تدريب منتخب صاحب إمكانيات بشرية ومادية محدودة وحققوا معه نجاحًا ملحوظًا مثلما فعلنا مع منتخب الأردن؟".

أضاف حسام حسن معلقًا على أن استبعاده كان خوفًا من عدم قدرته التعامل مع نجم بقيمة محمد صلاح "المدرب يجب أن يكون مقنعًا للاعبين، وهذا لن يتحقق سوى مع مدرب حقق نجاحات واضحة مع المنتخب، صلاح لن يقتنع بكلام وتعليمات مدرب لم يُحقق أي إنجاز واضح مع المنتخب أو الأندية، كما يحدث حاليًا مع ميسي في برشلونة".

وختم حسام حديثه في تلك النقطة بالقول عن المسؤولين في الاتحاد المصري "حسام وإبراهيم خارج حسابات المسؤولين عن كرة القدم في مصر، كنت أتمنى أن أخدم بلدي وأطبق أفكاري مع المنتخب لأجعله يُقدم كرة قدم ممتازة بجانب نتائج قوية، لكن المجموعة التي تُدير كرة القدم المصرية وتختار المدرب لا تليق بالكرة المصرية، والمجموعة السابقة كذلك".

"الدولة نظمت كأس أمم أفريقيا بأفضل شكل ممكن على جميع الأصعدة، وقد صدمنا بعد كل هذا بالفشل الذريع من جانب المنتخب، وهنا اتخذت الدولة قرارًا بإقالة اتحاد الكرة وهذا القرار لم يكن وليد الصدفة ولم يكن لأسباب فنية فقط، بل لوجود فساد في جوانب محددة، وكان يُمكن لتلك المجموعة أن تُحاسب وتُحاكم، واليوم فوجئنا أن نفس الأشخاص سيرشحون أنفسهم مجددًا وقد يفوزون بالتزكية، وكل هؤلاء لا علاقة لهم بكرة القدم".