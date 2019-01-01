حسام البدري يكشف معايير اختيار قائد المنتخب المصري

أحمد فتحي كان قد أرتدى شارة قيادة المنتخب المصري في أول مباراة تحت قيادة حسام البدري

ماجد جزر

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن موقف شارة القيادة للمنتخب خلال الفترة المُقبلة بعد تداول العديد من الأنباء حول هذا القرار.

البدري قال في تصريحات تلفزيونية عن شارة القيادة : "لم نحسم الأمر حتى الآن، ولكن المؤكد إنه لا يوجد ثوابت تخص شارة قيادة الفراعنة".

أحمد فتحي كان قد أرتدى شارة قيادة المنتخب المصري في أول مباراة تحت قيادة حسام البدري، والتي كانت أمام منتخب بوتسوانا.

البدري أكمل تصريحاته : "العالم كله يؤكد أنه لا يوجد قاعدة معينة لشارة القيادة، فهمان من يتبع الأقدمية أو النجومية لذلك فالأمر مختلف".

وحول المواصفات التي يجب أن تكون في قائد المنتخب المصري قال : "القائد لابد أن يكون متواجد ومشارك بشكل كبير، وكذلك يمتلك علاقة جيدة من جميع الزملاء، وهذا الأمر مهم للمصلحة العامة وليس مصلحة اللاعب نفسه".

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يُذكر أن تقارير طالبت بمنح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب المصري، بينما طالب البعض بضرورة احترام الأقدمية في تواجد أحمد فتحي.