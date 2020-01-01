حسام البدري يعلن قائمة المحترفين استعدادًا لمواجهتي توجو

محمد صلاح على رأس قائمة محترفي منتخب مصر.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، عن قائمة المحترفين، المقرر انضمامهم لمعسكر الفراعنة المقرر لها مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي توجو.

منتخب مصر سيبدأ استعداداته لمواجهتي توجو يومي 26 و 29 مارس الجاري، بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

قائمة المحترفين التي اختارها البدري ضمت 4 لاعبين فقط، وهم: أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي، محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي.

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ويعود محمد صلاح إلى قائمة منتخب مصر، بعد غياب فترة طويلة، حيث غاب عن مواجهتي مصر أمام كينيا ثم جزر القمر، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، لرغبة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، في منحه بعض الراحة.

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ويرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة، الاستدعاء الرسمي إلى الأندية، طبقًا للمواعيد الزمنية المحددة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويبدأ معسكر منتخب مصر يوم 23 مارس الجاري، قبل مباراة توجو بثلاثة أيام فقط، في الجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات.