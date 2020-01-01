حسام البدري يختار أفضل 11 لاعبًا في مسيرته التدريبية

المدير الفني لمنتخب مصر يختار التشكيل المثالي من اللاعبين الذين تولى تدريبهم

حل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ضيفًا على أحمد حسام ميدو في أولى حلقات برنامجه الجديد "أوضة اللبس مع ميدو" المذاع على فضائية النهار المصرية، وقد اختار خلال حديثه أفضل 11 لاعبًا تولى تدريبهم خلال مسيرته.

البدري أشرف على تدريب الأهلي وقاده للفوز بعدة ألقاب، كما عمل مع المريخ السوداني ونجح معه في التتويج بلقب الدوري بعد غياب سنوات، وخاض تجربة قصيرة مع إنبي وأخرى مع المنتخب الأولمبي المصري، وأخيرًا منحه الاتحاد المصري لكرة القدم شرف تدريب المنتخب المصري.

واختار البدري حارس المرمى عصام الحضري، ومعه في الدفاع الرباعي سيد معوض وشادي محمد ووائل جمعة وأحمد فتحي، فيما لعب باثنين في وسط الملعب هما حسام عاشور وعبد الله السعيد.

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واختار صاحب الـ60 عامًا ثلاثي الوسط المهاجم محمد ناجي جدو ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات خلف المهاجم عماد متعب في طريقة لعب 4-2-3-1.

البدري تحدث في نقاط أخرى خلال حديثه، إذ أكد أن الجناح البرازيلي كينو لم يُعرض عليه أبدًا في الأهلي لينفي كل ما يُشاع حول رفضه لاعب بيراميدز الذي أبهر الجميع في الدوري المصري الموسم الماضي ولعب الموسم الحالي معارًا للجزيرة الإماراتي.

كما أكد البدري أنه لم يرحل عن الأهلي في نوفمبر 2010 للتعاقد مع المريخ السوداني، بل أوضح "رحلت عن الأهلي بعد خسارة مباراة ولأني وجدت الأجواء غير مريحة وإيجابية، لم يكن هناك أي عرض حين تقدمت باستقالتي، عرض المريخ وصل بعد ذلك ووافقت عليه".