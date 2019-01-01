البدري: سنعوض غياب صلاح وفتحي ينتظره مستقبل كبير

المدير الفني لمنتخب مصر يتحدث عن مواجهة كينيا بتصفيات أمم إفريقيا.

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أنه يمتلك البدائل التي ستعوض غياب محمد صلاح، نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهتي كينيا وجزر القمر.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر، بالجولتين الأولى والثانية، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون.

البدري قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة كينيا: "صلاح يعاني من إصابة تعرض لها بعد مباراة مانشستر سيتي، والأشعة وحضوره أمس أثبت المصداقية، لأن وتر القدم متأثر بشدة".

وعن غياب صلاح، قال حسام البدري: "نمتلك 4 بدلاء في مركز محمد صلاح، وهم قادرين على تعويض غيابه".

مدرب منتخب مصر تحدث أيضًا عن إصابة حمدي فتحي، حيث قال: "أتمنى له الشفاء، والعودة في أسرع وقت، وكنت قلقًا حتى علمت بأن الإصابة في العضروف، حيث سيكون له مستقبل كبير".

رسميًا - محمد صلاح يغيب عن مواجهتي كينيا وجزر القمر

حسام البدري واصل: "الانتقادات طالتني بعد ضم 32 لاعبًا في القائمة، حيث كان هناك فرق تخوض مباريات ومحترفين، والآن نلعب بقائمة تضم 24 لاعبًا".

واختتم البدري تصريحاته قائلًا: "أتمنى حضور الجماهير، من أجل مؤازرة المنتخب، ووجودهم يُطور من مستوى اللاعبين في المباريات".

منتخب مصر سيواجه نظيره الكيني مساء غدٍ الخميس، بالجولة الأولى، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021.