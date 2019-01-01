النتائج المباشرة
كأس آسيا

حسابات تأهل فلسطين وسوريا إلى دور الـ16 في كأس آسيا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
حسابات خاصة من أجل تأهل منتخبي سوريا وفلسطين عن هذه المجموعة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر جماهير الكرة العربية حسابات خاصة ومعقدة للمجموعة الثانية في كأس آسيا 2019، والتي تضم كلًا من منتخبات الأردن وفلسطين وسوريا وأستراليا.

ويبقى المنتخب الأردني الوحيد الذي حسم تأهله رسمياً عن هذه المجموعة، بعدما حقق الفوز في مباراتين وبالتحديد على منتخبي أستراليا و سوريا.

وقبل مواجهات اليوم توجد حسابات خاصة من أجل تأهل منتخبي سوريا وفلسطين عن هذه المجموعة وهو ما نستعرضه لكم فيما يلي :

اختيارات المحررين

بالنسبة للمنتخب الفلسطيني فأن الفوز على الأردن وخسارة أو تعادل سوريا مع أستراليا سيعطيه المركز الثالث وفرص كبيرة جداً للصعود إلى الدور الثاني كواحد من أفضل ثوالث.

التعادل مع الأردن وخسارة سوريا من أستراليا، يمنحهم أمل ضعيف جداً في انتظار نتائج باقي المجموعات ليتأهل كأفضل ثوالث.

المنتخب السوري، في حالة الفوز على أستراليا فأنه سيتأهل بشكل مباشر كثاني للمجموعة خلف الأردن، بشرط عدم فوز منتخب فلسطين على الأردن بفارق 3 أهداف.

نتيجة التعادل لن تلغي فرص منتخب سوريا بشكل رسمي في الصعود كأفضل ثالث ولكن ستكون بحسابات خاصة جداً وفي انتظار نتائج المجموعات الأخرى.

الموضوع التالي:
صدمة "أليكساندر آرنولد" تُعزز أزمة ليفربول الدفاعية
الموضوع التالي:
تشيلسي يرفع عرضه لزينيت من أجل بديل فابريجاس
الموضوع التالي:
رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك التاريخ عليك مرة أخرى
الموضوع التالي:
موراتا يدخل في محادثات متقدمة مع أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
توتنهام يدرس التعاقد مع مالكوم
إغلاق