"حزين من أجل هاري كين لكن ما مصيره لو وقع لمانشستر يونايتد!"

تصريح مثير من أسطورة البايرن!

أشاد ديتمار هامان، أسطورة بايرن ميونخ، بقرار النجم الإنجليزي هاري كين، الانتقال إلى الفريق البافاري في الصيف الماضي، بدلًا من التوقيع مع مانشستر يونايتد.

وقال هامان في تصريح لموقع BoyleSports: "بايرن ميونخ نادٍ عملاق، وأعتقد أن خيار كين الآخر كان الانتقال إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف: "ما فرص فوزه بالدوري الإنجليزي مع يونايتد؟ أعتقد أنها تكاد تكون معدومة، لا أرى يونايتد بطلا للبريميرليج في المواسم الثلاثة المقبلة على الأقل".

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وواصل: "كين سوف يحظى بعامين أو 3 أعوام أخرى جيدة، لكن في منتصف الثلاثينيات تصبح الأمور أكثر صعوبة على المهاجمين، حيث تفقد بعض السرعة ويكون تسجيل الأهداف غير يسير على الإطلاق".

وختم: "حزين أن كين قد ينهي موسمه الأول دون لقب مع بايرن ميونخ، لأن هذا كان السبب الرئيسي لمجيئه إلى هنا".

وخسر البايرن لقب السوبر الألماني أمام لايبزيج، كما ودع الكأس مبكرًا، وتعقدت حظوظه في التتويج بلقب الدوري، بينما يواجه لاتسيو في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.