حزين على رحيل نونو سانتو؟ .. عبدالرزاق حمدالله يتحدث عن تعاقد الاتحاد مع مارسيلو جاياردو

المهاجم المغربي تألق مع جاياردو وأحرز ثلاثية في مباراتين، فماذا قال عنه؟

تحدث المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وسط مزاعم البعض اعتراضه على رحيل المدير الفني السابق البرتغالي نونو سانتو.

الساطي قاد العميد اليوم الإثنين، للفوز أمام أجمك أولماليك الأوزبكي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بثنائية مقابل هدف وحيد، ليصعد النمور لدور الـ16 بفضل ثنائية المغربي.

وعقب المباراة، قال حمد الله خلال تصريحاته للصحفيين: "الحمد لله أولًا على الفوز، وشكرًا للاعبين ومبروك على التأهل للدور الثاني، طموحنا كبير وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة الآسيوية، وبإذن الله من مباراة لأخرى نتوفق".

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وبسؤاله عن المدرب الجديد، لم يتحدث المغربي عن سانتو، إنما تحدث بمنطقية عن الأرجنتيني فعلق: "كل مدرب له لمسته الخاصة، جاياردو لم يمر معنا بوقت طويل، ربما أربعة أو خمسة أيام، لكن واضح أنه من المدربين الكبار ومعه سنتحسن أكثر ونسير إلى الأفضل بإذن الله".

يذكر أن حمد الله نجح مع جاياردو في إحراز ثلاثة أهداف خلال مباراتين فقط، فبخلاف هدفي الليلة، أحرز هدف الاتحاد الوحيد أمام الاتفاق في المباراة الأخيرة بدوري روشن، ضمن الجولة الـ14.