حرمه من لقبين ويتفوق عليه 7-1 .. جورج جيسوس كابوس نونو سانتو الكروي

تامر أبو سيدو
Jorge Jesus Nuno Santo Hilal Ittihad SPL 2023-2024Getty Images - Goal AR
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المواجهة الثامنة بين الفريقين ستكون مساء اليوم ضمن كلاسيكو الهلال والاتحاد

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ينتظر العالم العربي أجمع كلاسيكو الاتحاد والهلال ضمن دور الـ8 لبطولة كأس الملك سلمان العربية مساء اليوم في الطائف، والتي ستكون المواجهة الثامنة بين المدربين نونو سانتو وجورج جيسوس.

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جيسوس إن وُصف بكلمة واحدة بالنسبة إلى سانتو كرويًا فلن تكون سوى "الكابوس"! إذ ذاق المدير الفني للاتحاد مرارة الخسارة أمام نظيره في الهلال مرارًا وتكرارًا ولم يستطع الفوز عليه سوى في مباراة واحدة كانت في المواجهة الأخيرة بينهما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيسوس واجه سانتو 8 مرات قبل لقاء الليلة المنتظر، وقد شهدت تفوقه بنتيجة 7-1! المثير أن المدرب المخضرم هزم نظيره الشاب 7 مرات متتالية ولم يخسر أمامه سوى في المباراة الأخيرة وكانت في الدوري البرتغالي.

جيسوس هزم سانتو 4 مباريات متتالية في الدوري البرتغالي حين كان يُدرب بنفيكا فيما يعمل منافسه مع ريو آفي، ولم يكتف بذلك بل حرمه من لقبين خلال أسبوعين، بالفوز عليه في نهائيي كأس البرتغال وكأس الدوري خلال موسم 2013-2014.

وبعد تجربته مع فالنسيا، عاد سانتو للتدريب في البرتغال لكن مع العملاق بورتو، وقد التقى جيسوس الذي كان يتولى مهمة تدريب سبورتينج لشبونة، وقد خسر أمامه كذلك لقاء الذهاب في الدوري لكنه استطاع الفوز إيابًا وهو انتصاره الوحيد على صاحب الـ69 عامًا.

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ذلك التاريخ الأسود لسانتو مع جيسوس يجعل من لقاء الليلة فرصته الكبرى للثأر والفوز بأول لقاء حاسم له ضد مدرب الهلال، فيما سيكون هدف جيسوس تأكيد العقدة وتفوقه الساحق على نظيره في الاتحاد.

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