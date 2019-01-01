حرمان فابريجاس من القيادة لـ 6 أشهر

فابريجاس يتعرض لعقوبة الحرمان من القيادة لستة أشهر بسبب مخالفة القوانين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

خضع النجم الإسباني سيسك فابريجاس متوسط ميدان آرسنال وتشيلسي سابقًا لعقوبة المنع من القيادة لمدة 6 أشهر.

وجاءت العقوبة على خلفية رصد فابريجاس وهو يتحاوز السرعة المحددة أثناء القيادة بإحدى المناطق في جنوب غرب لندن.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فإن أجهزة الرادار التابعة للشرطة قد رصدت تخطي فابريجاس للسرعة المحددة بـ 64 كيلومتر في الساعة.

وحدث ذلك بعدما وصلت سرعة سيارة النجم الإسباني إلى 109 كيلومتر في الساعة وتحديدًا في الرابع من ديسمبر الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وقال نجم موناكو حاليًا في اعتراف أمام المحكمة إنه لم يكن يسير بهذه السرعة وفق ما استمعت له محكمة ويمبلدون الجزئية.

ولكنه أقر بتخطيه السرعة المحددة، وعلى إثر ذلك تم تغريمه 75 جنيه استرليني، ومن ثم منعه من القيادة لمدة ستة أشهر كعقوبة على مخالفته للقوانين.

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يذكر أن فابريجاس يعد أحد أبرز علامات لندن الكروية، حيث لعب 501 مباراة بقمي قطبي العاصمة تشيلسي وآرسنال في المسابقات الإنجليزية.