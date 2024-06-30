حركة غير أخلاقية من بيلينجهام بعد هدفه في سلوفاكيا.. ونجم ريال مدريد يرد

بيلينجهام يرد على الانتقادات...

رد جود بيلينجهام، لاعب منتخب إنجلترا، على الاتهامات التي وُجهت إليه بعد مقطع الفيديو الذي التقطته الكاميرات، أثناء مباراة المنتخب الإنجليزي أمام سلوفاكيا في يورو 2024.

ونجح المنتخب الإنجليزي، في قلب الطاولة على سلوفاكيا في دور الـ 16، في الوقت القاتل بهدفين لهدف، وجاء هدف التعادل بتوقيع بيلينجهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وعقب الهدف وأثناء احتفال بيلينجهام، التقطت عدسات الكاميرات اللاعب وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، مما تسبب في الهجوم عليه من وسائل الاعلام، الذي أتهمته بعدم احترام المنافس.

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ورد بيلينجهام، على تلك الانتقادات عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وكتب: "هذه مزحة داخلية تجاه أحد الأصدقاء المقربين الذين كانوا في المباراة، كل الاحترام لمنتخب سلوفاكيا ومن في مباراة الليلة".

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي، سيكون على موعد مباراة قوية أمام سويسرا، في ربع النهائي مساء يوم السبت 6 يوليو على ملعب مركور شبيل أرينا.