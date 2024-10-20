فيديو | تكررت بشكل أفضل .. حركة سعيد المولد "غير الأخلاقية" تظهر مجددًا في دوري روشن!

الأمر صار مشكلة..

أثار سعيد المولد، لاعب الوحدة، استياءً بين الجماهير، في سبتمبر الماضي، بحركة غريبة في مباراة الخلود، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون مقابل في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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وخلال اللقاء، توجه المولد إلى أحد المصورين على أطراف الملعب، وقام بمسح الكرة مستخدمًا سترته بجرأة كبيرة، أثارت غضبًا بين جماهير الكرة، والتي وصفت حركته بـ"غير الأخلاقية" وتستوجب العقوبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعادت تلك الحركة للظهور، بشكل أفضل نسبيًا، في مباراة الأخدود والرياض، مساء اليوم، في الجولة السابعة من دوري روشن، حيث كان عيد المولد، لاعب الأخدود، يستعد لتنفيذ رمية تماس، قبل أن يطلب من أحد حاملي الكرات، أن يمسح الكرة في قميصه، لينهي اللقطة بقبلة على وجنته، ويواصل اللعب.

هذه الحركة وإن كانت أقل في الحدة، والغضب من قِبل الجماهير، إلا أن قدمت لقطة مثيرة للجدل، تتمثل في عدم إيجاد اللاعبين وسيلة لمسح الكرة، سوى بهذه الطريقة أثناء اللعب، الأمر الذي دفع أحد المتابعين، للمطالبة بتوفير "منشفة" في الملاعب بدلًا من هذا التصرف، في ظل الأجواء الحارة.

GOAL

ويشهد جدول دوري روشن السعودي، صراعًا على القمة، بين الهلال الذي يحافظ على العلامة الكاملة، بعد مرور 6 جولات، ليصل إلى النقطة 21، فيما يأتي الاتحاد وصيفًا بـ18 نقطة، ثم النصر ثالثًا بـ17 نقطة، علمًا بأن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى سيتأهلون مباشرة إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المُقبل.