حرب تلوح في الأفق.. تشيلسي غاضب من تصرف توماس توخيل الأول مع بايرن

غضب في تشيلسي من المؤتمر الأول لمدرب بايرن ميونخ

تسود حالة من الغضب داخل نادي تشيلسي الإنجليزي من مدربهم السابق الألماني توماس توخيل الذي تولى تدريب بايرن ميونخ مؤخرًا ويبدو في طريقه لخلخلة الطاقم الفني للفريق الإنجليزي.

وأعلن بايرن ميونخ الألماني قبل أيام بشكل مفاجئ رحيل مدربه يوليان ناجلسمان وحلول توخيل مكانه.

وتحدث توماس في أول لقاء بالصحافة وهو مدرب لبايرن وقال: "لم يكن طاقمي التدريبي مستعدًا كذلك. شكرًا لعائلاتكم على مرونتهم. أرنو ميشيلز وزولت لوف اللذان عملا معي لأكثر من عشر سنوات، ونأمل أن ينضم لنا أنتوني باري الموجود حاليًا في تشيلسي".

وبحسب صحيفة "التليجراف" فداخل نادي تشيلسي غضب كبير من مدربهم السابق، الذي بدأ الموسم الحالي معهم وأقيل لسوء النتائج، لأن أحدًا لم يتواصل معهم بشأن أنتوني باري قبل التحدث عنه علانية.

انضم باري، المدرب المتنازع عليه، لتشيلسي في جهاز المدرب فرانك لامبارد، ومن وقتها وهو في النادي اللندني الذي لن يتركه يرحل إلى عبر القنوات الشرعية ومطالبة بايرن بالحصول على خدماته.