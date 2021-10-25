حرب المصالح تشتعل.. "يويفا" يدعو البرازيل والأرجنتين لخوض دوري الأمم

صراع محتدم بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بينما يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، ينشغل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالتحضير لتوسيع بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن أجل الخطط الرامية إلى توسيع دوري الأمم الأوروبية، يفكر السلوفيني أليكساندر تشيفيرين رئيس "يويفا" في دعوة منتخبي البرازيل والأرجنتين للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.

وحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن "يويفا" يرغب في أن تصبح بطولة دوري الأمم الأوروبية عالمية، بمشاركة منتخبات يتم دعوتها من القارات الأخرى.

وتأتي فكرة دعوة البرازيل والأرجنتين بالأساس بسبب العلاقة المميزة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع نظيره "كونميبول".

العلاقة بين الاتحادين تسببت في إقامة المباراة الودية التي من المقرر أن تجمع بين الأرجنتين وإيطاليا، بصفتهما بطلي كوبا أمريكا واليورو الأخيرين، والتي من المقرر أن تقام في يونيو 2022.

الصحفي الإسباني فرانشيسكو أجيلار أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن ذلك اقتراح خوض البرازيل والأرجنتين لبطولة دوري الأمم الأوروبية يعد تحديًا صريحًا لخطط "فيفا" في عقد المونديال كل عامين.​

وجاء في تغريدة أجيلار: "فكرة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكساندر تشيفيرين بدعوة البرازيل والأرجنتين إلى دوري الأمم تمثل تحديًا لفيفا وخططه لعقد كأس العالم كل العامين"

وأضاف: "الشد والجذب يتواصل بين منظمتي كرة القدم".

ويعتبر تشيفيرين واحدًا من بين أبرز المعارضين لخطط إقامة بطولة كأس العالم كل عامين، ويبدو أن تحركاته الأخيرة تهدف إلى منع تطبيق الفكرة.

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