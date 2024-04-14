حرب التصريحات اشتعلت .. شقيق كريم بنزيما يسخر من وكيل عبدالرزاق حمدالله!

أزمة جديدة تشتعل في الاتحاد لتزيد مصائبه..

يبدو أننا على موعد مع حرب من نوع خاص بين أشقاء النجمين الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله؛ ثنائي هجوم نادي الاتحاد السعودي.

الأزمة بدأت بتصريحات خاصة لـ"كووورة" أدلى بها عبدالرحيم حمدالله بشأن أسباب رغبة المهاجم الفرنسي في رحيل شقيقه عن العميد، موضحًا أن هذا يرجع لتفوق المغربي عليه في التهديف.

مع انتشار هذه التصريحات على نطاق واسع، تفاعل معها جريسي بنزيما، إذ اكتفى بالتعليق برمز تعبيري "ضاحك"، في سخرية واضحة من تصريحات وكيل الساطي.

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هذه جولة جديدة من جدل جريسي، الذي كان قد خرج قبل أيام مهاجمًا الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد، بعد خاسرة الفريق لكأس الدرعية للسوبر السعودي بالهزيمة أمام الهلال (4-1) في النهائي.

أما عبدالرحيم فقد اعتاد الجمهور على جدله في السنوات الأخيرة مع وداع عبدالرزاق لنادي النصر، لكن هذه المرة بخلاف هجومه على بنزيما، فقد انتقد أيضًا إدارة النادي الجداوي، لتبدأ جولة جديدة من الأزمات الاتحادية على مختلف الأصعدة.