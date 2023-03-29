النادي الكتالوني قد يقع تحت طائلة العقوبات ذاتها

تمثل العقوبات التي فرضت على يوفنتوس والتي تم إعلان تعميمها عالميًا جرس إنذار قويًا بالنسبة لبرشلونة، الذي قد تطاله هذه السهام عاجلًا أو آجلًا.

"فيفا" أعلن سريان العقوبات المفروضة على مسؤولي يوفنتوس بسبب المخالفات المالية، وامتداد أثرها عالميًأ، الأمر الذي طال المدير الرياضي فابيو باراتيتشي على سبيل المثال والذي سيضطر غالبًا للتنحي عن منصبه كمدير رياضي في نادي توتنهام الإنجليزي.

صحيفة "آس" تؤكد أن برشلونة إذا تم إثبات مخالفته للوائح فيما يعرف بـ"قضية نيجريرا" فقد يمتد أثر ذلك عليه عالميًا.

هذا قد يعني تأزم موقفه من المشاركة في البطولات القارية، وتجميد وجوده في بطولات بحجم دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

ويتم التحقيق القضائي على نطاق واسع فيما بات يعرف بـ"قضية نيجريرا" والتي يتهم فيها برشلونة برشوة نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق من أجل أغراض يقول النادي الكتالوني إنها "تقارير تحكيمية" بينما يذهب المعترضون على هذا التفسير إلى أنه تم بها شراء بعض الحكام والقرارات في مباريات الدوري الإسباني.