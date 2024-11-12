"حصلنا على نسخة من حذاء ليفاندوفسكي" .. "فطوطة" يفجر السخرية من قرار إلغاء هدف برشلونة!

أزمة تحكيمية مثيرة للجدل..

فجرت الأزمة التحكيمية الأخيرة التي شهدتها مباراة برشلونة أمام ريال سوسييداد، بالدوري الإسباني، جدلًا كبيرًا، عندما ألغى الحكم هدفًا سجله روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البلوجرانا.

وشهدت مباراة برشلونة وريال سوسييداد، الأحد الماضي بالجولة الـ13 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز سوسييداد بهدف دون رد، الكثير من الجدل التحكيمي، اعتراضًا على إلغاء هدف ليفاندوفسكي، بداعي التسلل.

وخلال برنامج "onze" على قناة "Esport3" الإسبانية، سخر الإعلامي تشافيير فالس من قرار حكام المباراة وغرفة الفيديو، باحتساب تسلل على ليفاندوفسكي بسنتيمترات بسبب حذائه الضخم، من خلال الاستعانة بحذاء أخضر كبير للغاية، يشبه حذاء الشخصية الكوميدية الشهيرة في الدراما العربية "فطوطة"، وعرضه على الشاشة في سخرية واضحة.

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وقال تشافيير: "حصلنا على نسخة من حذاء ليفانوفسكي الذي تسبب في احتساب التسلل"، ومن ثم وضعه على طاولة البرنامج وسط ضحكات كل من في الاستوديو.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة، اتخذت قرارًا لحفظ حقها في الأزمة التحكيمية الأخيرة حيث تنتظر توضيحات من لجنة الحكام بشأن حالة التسلل، خصوصًا أن الصور المنتشرة تثبت صحة الهدف.

وشددت إدارة الفريق الكتالوني، على أنها تأمل ألا تتكرر مثل تلك الأخطاء سواء مع برشلونة، أو أي فريق من الفرق المشاركة في الدوري الإسباني بشكل عام.

وكان حكم اللقاء قد تحدث مع المدرب هانز فليك، بين شوطي المباراة وأوضح له أنه أخطأ في عدم احتساب الهدف، بحسب ما ذكره الصحفي " توني خوان مارتي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".