حذاء خاص ونظارة للتوتر .. كيف يستعد ووكر لمواجهة مبابي في كأس العالم؟

مهمة صعبة أمام مدافع مانشستر سيتي

كشف جيمس بالدوين رئيس قسم العلاج الطبيعي في مانشستر سيتي، عن أسرار اللياقة العالية التي يتمتع بها كايل ووكر مدافع منتخب إنجلترا.

ووكر يستعد لواحدة من أهم المباريات في مسيرته، عندما يلعب أمام كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، خلال مواجهة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم.

وقال بالدوين لموقع "inews" البريطاني، إن ووكر يستخدم أحذية خاصة اسمها "RecoveryAir JetBoots" والتي تقوم بالضغط الهوائي لتدليك السابقين وزيادة تدفق الدم في أنسجة العضلات التالفة، وتساهم كذلك في تقليل التوتر والتورم.

ويعتمد أيضًا على "Smart Goggles" التي تشبه النظارات الشمسية الضخمة، لتنظيم معدل ضربات القلب وتدليك الوجه وتقليل التوتر وتخفيف الصداع وإجهاد العين.

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وأخيرًا يستخدم ووكر جهاز "Theragun" والذي يعتبر كأداة تدليك تشبه أسلحة الخيال العلمي، تساهم كذلك في تحسين لياقة ووكر الذي أبهر الجهاز الطبي لمنتخب إنجلترا، بسبب تعافيه السريع من الإصابة القوية التي تعرض لها في شهر أكتوبر الماضي وقيامه بعملية جراحية بعدها كادت أن تبعده عن المونديال.

وأشار الموقع في نهاية تقريره، إلى أن ووكر سيحرص على استخدام كل هذه الأدوات، قبل مواجهة مبابي بما يمتلكه من سرعة وقوة.